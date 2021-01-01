الشوط الأول.. مانشستر يونايتد يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف

تقدم فريق مانشستر يونايتد علي نظيره أستون فيلا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف المباراة الوحيد حتي الآن أحرزه المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، في الدقيقة ٤٠ بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله أيرون وان بيساكا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد ٣٠ نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد ٢٥ نقطة.

وكان وست هام يونايتد قد فاز علي نظيره إيفرتون بهدف نظيف في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشر.