مدرب وادي دجلة: لم نتعمد إضاعة الوقت أمام الأهلي .. وعبد المنصف كان حاضرًا بقوة

تحدث بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة بنادي وادي دجلة، عن مباراته اليوم أمام الأهلي والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.

وتعادل وادي دجلة مع الأهلي سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال بابافاسيلو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الشوط الأول تحكمنا فيه، وخرجنا من الضغط بفلسفتنا، وكانت لدينا حلول لكل المشاكل التي واجهتنا".

وأكمل: "الشوط الثاني اختلف لأن الأهلي ضغط علينا، وأغلقنا المساحات ودافعنا بشكل جيد، وكان يمكننا إنهاء المباراة من خلال الهجمات المرتدة".

وتابع: "عبد المنصف كان حاضرًا عندما احتجناه، وهذا يبين أهميته، أنا سعيد بمجهود اللاعبين، وحزين لأننا كنا نستحق نقاط أكثر منذ بداية الدوري".

واستطرد : "فترة الإعداد كانت قصيرة ومعنا عناصر جديدة، ولكن خطوة بخطوة بدأنا التجهيز وخلال المباريات سنظهر بشكل أفضل".

واسترسل مدرب دجلة: "لم يكن هناك تعليمات باللعب في الجبهة اليمنى فقط، لعبنا على الجبهتين بقوة".

واختتم: "لم نحاول إضاعة الوقت ولا يوجد لاعب قام بالتمثيل بالسقوط على الأرض ولعبنا بأسلوبنا سواء بتهدئة الرتم أو زيادته وليس تضييع الوقت".