بعد استبعاده من قائمة مباراة إنبي .. طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

أكد طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك، أن الشائعات التي تطارد فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق أصبحت تثير غضبي وغضب جماهير الزمالك. وأضاف يحيى فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، قائلا: أنا متعجب من البعض الذي يهاجم ساسي بحجة أنه يتمرد على الزمالك، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح والدليل على ذلك أن اللاعب لم يعترض على عدم مشاركته فى لقاء سموحة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وراء تويته ساسي ليس لها علاقة بمستحقاته المالية لأنه حصل عليها. واختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي فى السابعة والنصف مساء غدا السبت بالجولة الخامسة بالدوري.

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