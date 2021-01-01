نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحدة يعبر عقبة الإتفاق في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الوحدة فوزًا غاليًا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 2 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين للسعودي).

وتقدم يوسوفو نيكاتي للوحدة في الدقيقة 52، قبل أن يدرك فيليب كيش التعادل للاتفاق في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 89 سجل نياكاتي الهدف الثاني للوحدة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.