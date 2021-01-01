زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، ألتوبي.

خط الدفاع: داني كارفاخال، رفائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، مارسيلو، ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فيدي فالفيردي، مارتين أوديجارد، إيسكو ألاركون.

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز.