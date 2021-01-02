موسيماني: كورونا سبب التعادل مع دجلة .. وهذا عيب لاعبي الأهلي

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حزنه لخسارة نقطتين بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه كان قادرا على حسم الأمور، في الشوط الأول، لكن عدم استغلال الفرص زاد الضغط في الشوط الثاني، خاصةً أن المنافس يلعب كرة قدم مميزة، ويبني هجماته من خط الدفاع بطريقة منظمة.

وأضاف: "حارس وادي دجلة (محمد عبد المنصف) هو رجل المباراة، بتصديه لأكثر من فرصة خطيرة، وألوم لاعبي فريقي على ترددهم في الجانب الهجومي، خلال الشوط الأول تحديدا".

وتابع الجنوب إفريقي: "لا أبحث عن أعذار، لكن الواقع أن الأهلي أكثر فريق تأثر بفيروس كورونا، حيث لدينا 7 حالات، وهو ما جعلني أغير طريقة اللعب".

وقال إن حديثه مع صلاح محسن، مهاجم الأهلي، عدة مرات، جاء لدعمه وإعطائه بعض التعليمات، حول كيفية التحرك لخلخلة دفاع وادي دجلة، موضحا أن صلاح يلعب بموهبته، ويحتاج لتعليمات مستمرة.

وأكد موسيماني أنه لا تعارض، بين دور مهاجم الفريق الجديد، والتر بواليا، ومحمد شريف، حيث يستطيع الدفع بالثنائي في الهجوم، كما أن ظروف الغيابات ستعطي الجميع الفرصة.

وختم: "البدلاء ليسوا بعيدين عن مستوى الأساسيين، نملك فريقا قويا، لكن أتمنى أن يبتعد فيروس كورونا عن الأهلي".