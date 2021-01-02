الأهلي راحة غدًا.. ومسحة طبية الأحد استعدادًا لمواجهة سونيديب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين راحة غدًا السبت، على أن يعود ‏الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل ‏على استاد «الأهلي‏we ‎‏ السلام»، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة سونيديب.‏

وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة ‏الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

قال ‏بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة وادي دجلة، وكان بإمكان الفريق أن يسجل خاصة مع الدقائق الأولى من المباراة، عندما ‏أتيحت فرصة لمحمد شريف في الدقيقة الخامسة، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم، يوجد بها ‏جميع النتائج، وعلى الجميع أن يتقبل نتيجة التعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم.‏

وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي واجه فريقًا يجيد التحضير من خط ‏الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبد المنصف هو رجل المباراة، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات ‏والكرات الصعبة.‏

وأشار إلى أن الأهلي لم يؤدِّ بالشكل المطلوب في الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، وقبل نهاية الشوط الأول حصل الفريق على فرصتين من الناحية اليسرى، وكان بإمكانه ‏التسجيل.‏

وأكد موسيماني أن هناك غيابات 11 لاعبًا ما بين إصابات أو كورونا، ولكنه لا يبحث عن ‏أعذار، واضطر إلى تغيير طريقة اللعب والعودة إلى الطريقة الأولى 4-2-3-1 في مواجهة ‏اليوم، وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا قريبين من التسجيل في ظل الضغط القوي على ‏الفريق المنافس.‏

وشدد المدير الفني للأهلي على أن صلاح محسن لاعب صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو ‏دائمًا ما يقوم بتوجيهه، بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي للفريق.‏