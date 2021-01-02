الأهلي راحة غدًا.. ومسحة طبية الأحد استعدادًا لمواجهة سونيديب

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين راحة غدًا السبت، على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل، لبدء التحضير لمواجهة سونيديب المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد «الأهليwe السلام»، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة سونيديب.
وكان الأهلي قد تعادل أمام دجلة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، إن الفريق أهدر العديد من الفرص في مواجهة وادي دجلة، وكان بإمكان الفريق أن يسجل خاصة مع الدقائق الأولى من المباراة، عندما أتيحت فرصة لمحمد شريف في الدقيقة الخامسة، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم، يوجد بها جميع النتائج، وعلى الجميع أن يتقبل نتيجة التعادل أمام دجلة والتفكير فيما هو قادم.
وأوضح موسيماني خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي واجه فريقًا يجيد التحضير من خط الدفاع ولا يخاطر، وكان حارس مرماه محمد عبد المنصف هو رجل المباراة، ونجح في التصدي للعديد من الهجمات والكرات الصعبة.
وأشار إلى أن الأهلي لم يؤدِّ بالشكل المطلوب في الثلث الأخير من الملعب لإنهاء الهجمات، وقبل نهاية الشوط الأول حصل الفريق على فرصتين من الناحية اليسرى، وكان بإمكانه التسجيل.
وأكد موسيماني أن هناك غيابات 11 لاعبًا ما بين إصابات أو كورونا، ولكنه لا يبحث عن أعذار، واضطر إلى تغيير طريقة اللعب والعودة إلى الطريقة الأولى 4-2-3-1 في مواجهة اليوم، وقدمنا أداءً جيدًا، وكنا قريبين من التسجيل في ظل الضغط القوي على الفريق المنافس.
وشدد المدير الفني للأهلي على أن صلاح محسن لاعب صغير السن، ولديه قوة وسرعات، وهو دائمًا ما يقوم بتوجيهه، بهدف إدخاله ضمن الالتزام الخططي للفريق.
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