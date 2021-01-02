مانشستر يونايتد يفوز على أستون فيلا ويشارك ليفربول صدارة البريميرليج

فاز فريق مانشستر يونايتد علي نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
هدف المباراة الأول لـ مانشستر يونايتد أحرزه المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، في الدقيقة ٤٠ بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله أيرون وان بيساكا.
وسجل برتراند تراوري هدف التعادل لـ أستون فيلا في الدقيقة 58، لكن برونو فيرنانديز أحرز هدف الانتصار للشياطين الحمر في الدقيقة 61 من ضربة جزاء.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 33 في المركز الثاني بالتساوي مع ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.
وكان وست هام يونايتد قد فاز علي نظيره إيفرتون بهدف نظيف في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشر.
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