أخبار الزمالك.. سر استبعاد ساسي من قائمة إنبي.. والموقف النهائي من التجديد له

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي.
وقال محمد أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.
حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم.
وقام رئيس النادي بمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة إنبي غدا بالدوري الممتاز مؤكدا ثقته في الفريق لتحقيق الفوز.
واجتمع رئيس النادي مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة واطمأن على استعداد الفريق، مؤكدا أن الإدارة تسعى دائما لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.
أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحسب مانشرته صحيفة " العرب" القطرية، فإن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد
خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - حسين فيصل.
خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.
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