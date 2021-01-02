أخبار الزمالك.. سر استبعاد ساسي من قائمة إنبي.. والموقف النهائي من التجديد له

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب استبعاد الدولي التونسي فرجاني ساسي من مواجهة إنبي. وقال محمد أسامة في تصريح خاص للموقع الرسمي، أن فرجاني ساسي اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لاستبعاده من مواجهة إنبي.

حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم. وقام رئيس النادي بمؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة إنبي غدا بالدوري الممتاز مؤكدا ثقته في الفريق لتحقيق الفوز. واجتمع رئيس النادي مع أشرف قاسم المشرف العام على الكرة واطمأن على استعداد الفريق، مؤكدا أن الإدارة تسعى دائما لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.

أكد تقرير صحفي، أن نادي الدحيل القطري يخطط للتعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وحسب مانشرته صحيفة " العرب" القطرية، فإن نادي الدحيل يستهدف ضم فرجاني ساسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل وأن هناك اتصالات تمت بين إدارة نادي الدحيل ووكيل فرجاني ساسي، من أجل إنهاء الصفقة.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري. وتضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - حسين فيصل. خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

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