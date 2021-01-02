عبد المنصف: التعادل مع الأهلي مرضي.. وأريد كسر أرقام الحضري

عبّر محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عن رضاه بالتعادل أمام الأهلي دون أهداف، في الجولة الخامسة للدوري المصري.
وقال عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كنا الأفضل في مباريات سابقة، ولكن ضاعت نقاط مهمة، وكان هدفنا ألا نخسر أمام الأهلي الذي يعيش أفضل حالاته".
وأضاف: "وادي دجلة نجح في استغلال الغيابات المؤثرة في صفوف الأهلي، ونقطة التعادل ستفيدنا في المواجهات القادمة، وأولها أمام إنبي".
وأوضح أن تعليماته لزملائه كانت بالتركيز الشديد في الدقائق الأخيرة، خاصة أن الأهلي يضغط بقوة في الربع ساعة الأخير، وينجح في تسجيل الأهداف، وخاصة مع انطلاقات علي معلول في الجبهة اليسرى.
وأشار إلى أن الهدوء كان أهم ما تميز به وادي دجلة في مواجهة الأهلي، مؤكدا أنه طالب زملاءه بعدم الاندفاع الهجومي أمام الأهلي.
وأتم: "أسعى لمواصلة الحفاظ على مستواي وكسر الأرقام القياسية، فكسر أرقام عصام الحضري، حارس المرمى الأسطوري، يعد أمرا رائعا يدفعني للأمام".
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