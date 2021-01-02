أخبار الأهلي| تعافي أفشة من كورونا ..موليكا يغازل الجماهير الحمراء.. دجلة يفسد فرحة الفريق

أعلن محمد مجدي قفشة، نجم النادى الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا بعدما تسبب في غيابه عن لقاء الفريق الأول أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
وكتب مجدي قفشة عبر ستوري حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا : "الحمد لله سلبى".
هنأ جاكسون موليكا لاعب فريق ساتندرليج البلجيكي جماهير النادي الأهلي بحلول عام 2021.
ونشر جاكسون موليكا صورة " فوتوشوب" له بقميص النادي الأهلي عبر حسابه إلى على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، وكتب: "سنة جديدة سعيدة لعشاق الاهلي الذين يحملونني في قلوبهم، أحبكم وبارك الله فيكم"
سقط فريق الأهلي فى فخ التعادل أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل علي لاعبي وادي دجلة فى وسط الملعب لإحراز هدف مبكر لإرباك صفوف وادي دجلة.
أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حزنه لخسارة نقطتين بالتعادل السلبي مع وادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.
وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه كان قادرا على حسم الأمور، في الشوط الأول، لكن عدم استغلال الفرص زاد الضغط في الشوط الثاني، خاصةً أن المنافس يلعب كرة قدم مميزة، ويبني هجماته من خط الدفاع بطريقة منظمة.
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