عبدالمنصف يكشف سر تألقه أمام الأهلي ويؤكد: اتظلمت في عدم ضمي للمنتخب

عبر محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة عن سعادته بتحقيق نقطة التعادل مع الأهلي في الدوري.
وتألق عبدالمنصف بشكل كبير مع وادي دجلة وساهم بشكل كبير في تحقيق نقطة التعادل اليوم."
وقال عبد المنصف في برنامج جمهور التالتة؛" أشكر موسيماني على إشادته لي، إشادة مميزة من مدرب كبير، كنت أتمني أن أستقبل فرصا أكثر في المباراة".
وأضاف:"كان هدفنا ألا نخسر، حتي لو تحصلنا فقط على نقطة التعادل، والحمدلله أخر مباراتين حافظت فيهما على نظافة شباكي كانتا أمام الأهلي هذا الموسم والزمالك الموسم الماضي"
وأكمل قائلا:"أخوض تدريبات بالليزر على الحائط من أجل زيادة سرعة رد الفعل، لا "يوجد شيء يأتي بالصدفة
وتابع:"ظلمت بعدم تواجدي في المنتخب المصري في الفترة السابقة، وآمل أن ينظر الجهاز الفني لما أقدمه في الوقت الحالي."
وأردف:"مدرب حراس دجلة مصاب بكورونا وأتدرب مع زملائي بمفردنا منذ أكثر من أسبوع."
واختتم:"أكثر كرة كانت صعبة في مباراة الأهلي تسديدة علي معلول، سأكمل عامي الرابع والأربعين ولدي ردة فعل مثل باقي حراس المرمى".
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