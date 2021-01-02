نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ خرافي.. الزمالك يحدد سعر الاستغناء عن مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولو الزمالك، سعر مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لرحيله خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن القلعة البيضاء.

سعر بيع مصطفى محمد مهاجم الزمالك

طلب مسؤولو الزمالك، الحصول على 6 مليون يورو نظير الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات.

من جانبه صمم مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على قراره بالرحيل عن الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل بعد تلقيه عرضا للاحتراف في الدوري الفرنسي.

وفي نفس السياق رفع نادي سانت تتيان الفرنسي عرضه لشراء مصطفى محمد مهاجم الزمالك، إلى 4 مليون و200 ألف دولار، وهوا ما رفضه مسؤولو القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك أبلغت مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، برفض كافة العروض المقدمة لرحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.