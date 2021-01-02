إبراهيم فايق يكشف عن عرض إماراتي لـ زيزو.. وقيمة تجديد عقود رباعي الزمالك

وقال فايق في برنامجه " جمهور التالتة":" زيزو تلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية مقابل 2 مليون يورو وهو مبلغ كبير في انتظار التطورات في الأيام المقبلة."
وأضاف فايق:" إجمالي قيمة تجديد عقود رباعي الزمالك هو 39 مليون جنيه، 10 ملايين لكل من جنش وشيكابالا، وذلك الأخير الذي يضرب مثلًا من أروع الأمثلة في الانتماء للنادي."
يذكر أن نادي الزمالك قام بتجديد عقود كل من شيكابالا وجنش ويوسف أوباما وأحمد فتوح.
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