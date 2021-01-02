وفاة والدة حازم إمام لاعب الزمالك وخروجه من معسكر الفريق

أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، وفاة والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور: انا لله و انا اليه راجعون وفاة، والدة حازم امام الصغير، و خروجه حالا من المعسكر، ربنا يرحمها ويغفر لها و يصبر حازم

وأتمني من الجميع الدعاء لها".

وكان حازم إمام، لاعب الزمالك، قد أعلن أنه يتمني انضمام رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلى صفوف القلعة البيضاء.

وقال إمام خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "صُدمت من رحيل رمضان عن الأهلي، هناك لاعبون في الأهلي والزمالك من الصعب رحيلهم عن الناديين، مثل رمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام غالي، ومن الزمالك شيكابالا وعبد الواحد السيد".

وأضاف: "كل مرة كنت أقرأ على السوشيال ميديا أن رمضان سيرحل كنت أقول إنها شائعات".

وواصل: "أتمنى انضمام رمضان صبحي للزمالك، هو مفيد لأي نادٍ، وأتمنى انضمام علي معلول وعمرو السولية ومحمد الشناوي أيضًا".

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