نعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، و التي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري. ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام . وفي سياق متصل، أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق. وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبون سيرتدون شارة سوداء في المباراة. وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور إستبعاد اللاعب من المباراة نظرا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته. ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك ينعى والدة حازم إمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.