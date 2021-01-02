محمد عبد المنصف: أتدرب ذهنيًا عن طريق الليزر.. وأتمنى نظرة من المنتخب

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة سعادته بالإشادة التي نالها من بيتسمو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب مباراة الأمس أمام وادي دجلة.

وتعادل الأهلي مع دجلة سلبيًا في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام في الجولة الخامسة من المسابقة الأكبر محليًا.

وقال عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "سعيد بإشادة موسيماني الذي فاز مع الأهلي بثلاثة بطولات، هو مدرب مميز، أعمل على ذاتي وسرعة رد فعلي وذلك ليس بتدريبات الكرة فقط ولكني أتدرب ذهنيًا أيضًا عن طريق استخدام الليزر".

وتابع: "أحد الأشخاص يستخدم الليزر على الحائط وأنا أحاول لمس الضوء، وهذه التدريبات يستخدمونها في الخارج من أجل زيادة سرعة رد الفعل".

وأضاف: "أتمنى أن jكون هناك نظرة من الجهاز الفني لمنتخب مصر لي، لأنني ظٌلمت في اختيارات الجهازين الفنيين السابقين، لم يعد الأمر يتعلق بالسن ولكن بالعمل والجهد والأداء، سأكمل عامي الـ44 ولدي رد فعل عال".