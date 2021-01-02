رئيس الاتحاد الدولي لليد يتفقد صالة أكتوبر استعدادا للمونديال.. صور

قام الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بزيارة صالة أكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الأخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي علي ان تكون كل الأمور في وضعها الصحيح بكل دقة ، ويعمل الدكتور حسن مصطفي علي متابعة كل صغيرة وكبيرة في البطولة من اجل ضمان تنظيم مبهر للنسخة الـ 27 لبطولة العالم الذي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا في البطولة لأول مرة في التاريخ في نسخة استثنائية من المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن صالة أكتوبر مع صالة العاصمة الإدارية وبرج العرب هي ضمن ثلاث صالات تم انشائها علي اعلي مستوي عالمي لاستضافة المونديال بالإضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطوريها بشكل متميز.