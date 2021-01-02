بعد فوزه على الإرادة والتحدي بكفر الشيخ.. فريق الصم بالسنبلاوين بطلا للدوري

تمكن فريق "الصم" بمركز شباب مدينة السنبلاوين بالدقهلية اليوم الجمعه، من الفوز ببطولة الدورى اليوم الجمعه للعام الثانى على التوالى فى مباراة فريدة من نوعها بعد فوزه بثلاثة أهداف على نظيره فريق الإراده والتحدى بكفر الشيخ مقابل هدفٍ واحد فى المباراه التى اقيمت اليوم على ملعب المركز الاوليمبى بالمعادى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضه والدكتور طارق باشا وكيل المديريه للشباب وبإشراف جاسر خالد مدير ادارة شباب السنبلاوين ومحمد محروس مدير المركز وبقياده للدكتور وائل عثمان المدير الفنى للفريق والدكتور سامح الشيمى والكابتن محمد عبد الرحمن والكابتن حسن محمود مساعد.

ومن ناحيته اكد علاء الشربينى ان البطوله كانت مقسمه اربع مجموعات كل مجموعه اربع فرق ومركز السنبلاوين كان في المجموعه الثالثه ومعه فى نفس المجموعه المنيا والحي البحري بقوسنا وبنها وفاز السنبلاوين في خمس مباريات وصعد اول المجموعه في دوري المجموعات.

واضاف انه في الدور قبل النهائي فاز مركز شباب السنبلاوين على مركز شباب ناصر بالزقازيق 1/0 ليصعد للمباراه النهائية التى اقيمت اليوم وفاز بها بالبطوله مقدما التهنئه للفريق مهديا الفوز بالبطولة لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية.