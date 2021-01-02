بعد وفاة والدة حازم إمام.. قراران من نادي الزمالك بشأن مباراة إنبي اليوم

أكد عبد الحليم علي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة، حدادًا، قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، لاعب الفريق.

وأضاف مدير الكرة، أن اللاعبين سيرتدون شارة سوداء خلال المباراة.

وأوضح مدير الكرة، أن الجهاز الفني قرر على الفور، استبعاد اللاعب من المباراة، نظرا لحالته النفسية، بعد علمه بوفاة والدته.

ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.