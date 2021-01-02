محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز التي تجمعهما مساء اليوم السبت.
حكم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري
يدير مباراة الزمالك وإنبي، الحكم محمد الصباحي، ويوسف البساطي كحكم مساعد، وأحمد توفيق حكم مساعد ثان، ومحمد الشرقاوي حكمًا رابعًا.
بينا تم اختيار صبحي العمراوي حكمًا لتقنية الفيديو، وأحمد عبد الله مساعدًا له.
يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 4 نقاط.
وأعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبى اليوم بالدورى الممتاز، حيث يلتقى الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.
وضمت قائمة الزمالك كلا من:
محمد أبو جبل ومحمد عواد فى حراسة المرمى.
فى الدفاع.. حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد وأحمد عيد.
فى خط الوسط.. طارق حامد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقى وحسين فيصل.
فى الهجوم حميد أحداد وعمر السعيد.
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