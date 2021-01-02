محمد الصباحي حكما لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز التي تجمعهما مساء اليوم السبت.

حكم مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

يدير مباراة الزمالك وإنبي، الحكم محمد الصباحي، ويوسف البساطي كحكم مساعد، وأحمد توفيق حكم مساعد ثان، ومحمد الشرقاوي حكمًا رابعًا.

بينا تم اختيار صبحي العمراوي حكمًا لتقنية الفيديو، وأحمد عبد الله مساعدًا له.

يذكر، أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل إنبي المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 4 نقاط.