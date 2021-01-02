الرياضة

ساوثهامتون يمدد تعاقده مع نجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - جدد ستيوارت أرمسترونج نج فريق ساوثهامبتون الإنجليزي على عقد جديد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الجمعة، ليبقى مع الفريق حتى على الأقل 2024.

وانضم الاسكتلندي الدولي أرمسترونج /28 عاما/ لفريق ساوثهامبتون قادما من سلتيك في 2018 وشارك في 79 مباراة، ليصبح لاعبا أساسيا في تشكيل الفريق الذي يدربه رالف هازنهوتل.

وقال هازنهوتل :"سعيد للغاية بهذه الأخبار. ستيوارت لاعب ذكي للغاية وهو شخص مهم لفريقنا".

وأضاف :"لقد أصبح مرتاحا وأكثر ثقة باللعب في مركز صانع الألعاب، وكان من الرائع رؤية التطور الذي قام به كنتيجة للعمل الذي قام به معنا في هذا".

وأضاف :" أعتقد أن شخص قادر على مواصلة التطور وتقديم مساهمة إيجابية للغاية لنا في المستقبل، لذلك كان توقيعه على هذه الصفقة شيئا جيدا للنادي وله".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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