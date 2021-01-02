نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يغادر معسكر الفريق بسبب وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم على ستاد بتروسبورت.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غادر معسكر فريقه في القاهرة قبل مواجهة إنبي بسبب وفاة والدته.

وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "حازم إمام والدته توفت منذ قليل وهو غادر معسكر فريقه".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة إنبي مساء يوم السبت على ستاد بتروسبورت، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويذكر أن نادى الزمالك حقق الفوز على سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين دون رد.