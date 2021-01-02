قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حلمه وفكره الحالي؛ هو تحقيق المزيد من الإنجازات، بالتدرب بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير المستوى بشكل مستمر.
وأكد محمد عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "علي معلول من أخطر المهاجمين في الدوري المصري واتفرج على مبارياته بشكل مستمر وتسديدة لقاء الأمس كانت قوية ولكن بحمد ربنا على التوفيق اليوم".
وعن إنضمامه إلى صفوف منتخب مصر، علق: "أنا شغال الفترة الماضية من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر ، فأنا ظلمت في الانضمام مع اثنين من مدربي منتخب مصر ولكن الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري يتواصل معي وأشاد بمستواي وأتدرب جيدًا بشكل مستمر من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة".
وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، أمس، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه.
الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.
وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد عبدالمنصف: جهاز حسام البدري يتابعني للانضمام إلى معسكر المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.