محمد عبدالمنصف: جهاز حسام البدري يتابعني للانضمام إلى معسكر المنتخب

قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حلمه وفكره الحالي؛ هو تحقيق المزيد من الإنجازات، بالتدرب بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير المستوى بشكل مستمر.

وأكد محمد عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "علي معلول من أخطر المهاجمين في الدوري المصري واتفرج على مبارياته بشكل مستمر وتسديدة لقاء الأمس كانت قوية ولكن بحمد ربنا على التوفيق اليوم".

وعن إنضمامه إلى صفوف منتخب مصر، علق: "أنا شغال الفترة الماضية من أجل الانضمام إلى صفوف منتخب مصر ، فأنا ظلمت في الانضمام مع اثنين من مدربي منتخب مصر ولكن الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري يتواصل معي وأشاد بمستواي وأتدرب جيدًا بشكل مستمر من أجل الانضمام إلى معسكر الفراعنة".