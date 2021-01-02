مدرب دجلة: الحكم لم يظلمنا أمام الأهلي.. والزمالك خسر أمير عادل

قال محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن دجلة لم يتم ظلمه تحكيميًا في لقاء الأمس أمام الأهلي في بعض القرارات.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت من حصولي على إنذار من قبل حكم المباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة، ولم اعترض بشكل كبير".

وأضاف : "تقنية الفار كانت تعمل بشكل طبيعي ولكن لم يكن هناك تحكيمية تحتاج اللجواء إلى تلك التقنية".

وأشاد عبدالواحد بمستوى أمير عادل، لاعب دجلة الحالي، مشيرا إلى ان نادي الزمالك خسره بعدما تراجع عن التعاقد مع الفريق .

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحاته: "الزمالك خسر خدمات أمير عادل فهو لاعب جيد وما يقدمه مع دجلة ليس مستواه كاملا ولكن انتظروا منه المزيد".

وأتم: "وادي دجلة قدم مباراة قوية أمام الأهلي ونجح في تهديد مرمى الأهلي في أكثر من كرة، ونجحنا في السيطرة على مراكز القوى للأهلي وعلى رأسهم محمد شريف".