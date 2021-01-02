نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك وأنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز إحراز هدف الفريق السماوي الأول في لقاء الإنتاج الحربي، ثم تعادل الإنتاج بهدف معاذ الحناوي.

وتمكن الإنتاج من التقدم بهدف آخر لمصطفي الجمل، وحقق رمضان صبحي هدف التعادل لبيراميدز ثم حقق إريك تراوري الهدف الثالث لفريق بيراميدز.

ويتصدر عمر كمال لاعب فريق المصري البورسعيدي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري ب 3 أهداف، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا و محمد شريف لاعبين النادي الأهلي بنفس رصيد الأهداف.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك وأنبي كالآتي:-

1-عمر كمال.. 3 أهداف.

2-محمود كهرباء.. 3 أهداف.

3-محمد شريف.. 3 أهداف.

4-والتير بواليا.. 3 أهداف.

5-عبدالله السعيد.. هدفين.

6-مصطفي محمد.. هدفين.

7-محمد عبدالمجيد.. هدفين.

8-أحمد سمير.. هدفين.

9-شريف دابو.. هدفين.

10- محمد صادق.. هدفين