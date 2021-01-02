نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره سيلتا فيجو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.