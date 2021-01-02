أبو العينين يطالب لاعبي سيراميكا كليوباترا باستعادة الانتصارات في لقاء سموحة

أجرى النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، اتصالا هاتفيا بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، للاطمئنان على آخر الاستعدادات لخوض مباراة سموحة بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت، مع سموحة على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري العام.

وطلب النائب محمد أبو العينين، في اتصاله الهاتفي مع اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، استعادة الانتصارات ، ومواصلة النتائج الإيجابية، في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ثقته الكاملة في اللاعبين، والجهاز الفني، وروحهم القتالية العالية، وقدرتهم على استئناف المسيرة الإيجابية التي بدأها الفريق، مع انطلاق الموسم الحالي، بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ، والانتصار على البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.