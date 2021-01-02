أمير عادل: تفوقنا على الأهلي بالروح.. ودجلة خطط لخطف الثلاث نقاط

علق أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على تعادل فريقه أمس الجمعة أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز بنتيجة سلبية.

وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وادي دجلة تفوق على الأهلي في لقاء اليوم بالروح العالية التي تعاهدنا عليها قبل اللقاء".

وتابع: "وادي دجلة خطط لخطف ثلاث نقاط من الأهلي واقتربنا من حسم المباراة ولكن لم نوفق".