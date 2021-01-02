علق أمير عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على تعادل فريقه أمس الجمعة أمام النادي الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز بنتيجة سلبية.
وأكد أمير عادل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وادي دجلة تفوق على الأهلي في لقاء اليوم بالروح العالية التي تعاهدنا عليها قبل اللقاء".
وتابع: "وادي دجلة خطط لخطف ثلاث نقاط من الأهلي واقتربنا من حسم المباراة ولكن لم نوفق".
وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه.
الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.
وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير عادل: تفوقنا على الأهلي بالروح.. ودجلة خطط لخطف الثلاث نقاط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.