أحمد بلال عن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا: عامل زي البطيخة

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا عامل زي البطيخة ماتعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع والتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة، ولكن محدش يعرف هيعمل إيه مع الأهلي".

وأتم: "والتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري، وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".