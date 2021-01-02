الرياضة

طارق يحيى يكشف السر وراء رسائل ساسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، السر وراء ما يكتبه فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء، وحقيقة تمرده على إدارة النادي.

وعبر عن غضبه من هذه الأنباء، مؤكدا أنه يتعجب من الذين يقومون بالهجوم على ساسي بحجة أنه يتمرد على الزمالك كما أشيع.

وأشار إلى أن كل ما ورد غير صحيح، بدليل أن ساسي يقوم بأداء تدريباته مع الفريق بشكل طبيعي، ولم يقم بإبداء اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة سموحة السابقة.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء ما كتبه ساسي ليس لها علاقة بمستحقاته المالية لأنه حصل عليه.

يشار إلى أن ساسي كان قد نشر رسالة غامضة عبر "انستجرام" قال فيها: "لقد فاض الكيل!".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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