نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة انبي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره إنبي، غدًا السبت في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، علي ملعب بترو سبورت.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساءً، علي قناة اون تايم سبورت، في آخر مباريات الجولة الخامسة، التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع ان يبدأ الفارس الابيض بقيادة المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: محمد أشرف روقة، إمام عاشور، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، حميد احداد.