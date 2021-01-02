نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق برشلونة، مع نظيره هويسكا، يوم الأحد 3 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وسوف تقام المباراة بين برشلونة وهويسكا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل برشلونة مع إيبار في الجولة الماضية، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو.

وسيعود الأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة مع فريقه برشلونة خلال المباراة المقبلة بعد غيابه في الجولة الماضية بسبب الإصابة.