أحمد بلال: بيراميدز تقييمه صفرا ولن يفوز بأي بطولة

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، بعد ضم عدد كبير من اللاعبين الخبرات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنيا وبدنيا وغير قادرين على حصد أية بطولات في النسخة الحالية من المسابقة".

وشدد على أنه:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".