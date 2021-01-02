أحمد بلال: بيراميدز تقييمه صفرا ولن يفوز بأي بطولة

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز، بعد ضم عدد كبير من اللاعبين الخبرات.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنيا وبدنيا وغير قادرين على حصد أية بطولات في النسخة الحالية من المسابقة".
وشدد على أنه:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".
واستطاع فريق بيراميدز قلب تأخره بهدفين مقابل هدف أمام الإنتاج الحربي لفوز بثلاثية مقابل هدفين خلال خمس دقائق أخيرة قاتلة من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.
وتقدم بيراميدز سريعًا في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه عبدالله السعيد، الذي وصل لهدفه رقم 110 في تاريخ مشاركاته بالدوري، قبل أن يُعادل معاذ الحناوي النتيجة في الدقيقة 45+7 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني تقدم مصطفى الجمل للإنتاج الحربي بهدف ثاني في الدقيقة 61 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يتعادل رمضان صبحي في الدقيقة 90+2 ثم يخطف إيريك تراوري هدف الفوز في الدقيقة 90+6.
وشهدت المباراة حالتين طرد بواقع واحدة بصفوف الإنتاج الحربي بالدقيقة 71 بطرد أمادو أنياس وثانية بصفوف بيراميدز بالدقيقة 89 لمحمود وادي الذي شارك بديلًا.
وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 7 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد الإنتاج عند النقطة 4 في المركز الـ 16.
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