مشجع زملكاوي يستنجد بوزير الرياضة |تفاصيل

تحدث محمود حمدي، مشجع نادي الزمالك من ذوي الاحتياجات الخاصة عن سر حضوره كافة مباريات نادي الزمالك طوال السنوات الماضية وأسباب غيابه في الفترة الأخيرة.
وقال محمود حمدي في لقاء عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا أتخيل الحياة بدون الزمالك وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بدخول مباريات الزمالك وعودته هو وزملاؤه لحضور المباريات من الملعب مرة أخرى".
وأوضح: "تم منعنا من دخول بعض مباريات الزمالك في الفترة الأخيرة، وأمن نادي الزمالك يوافق على دخولي للملاعب أنا وزملائي من ذوي الاحتياجات الخاصة بينما يرفض أمن باقي الأندية الأخري دخولهم لعدم وجود تصريح دخول".
وتابع: "استنجد بوزير الرياضة لدخول مباريات الزمالك وأن يتولى أي أحد سفري إلى ألمانيا من أجل العلاج هناك".
وأتم: "نفسي أرجع أمشي على رجلي لأول مرة في حياتي بعد ولادتي بإعاقة في القدم ولكن الأطباء أبلغوني بأن هناك علاج لحالتي في ألمانيا".
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