وصرّح العيسوي عبر أون تايم سبورتس 2:: "دون الإسماعيلي نحن لا نساوي شيئا، عندما يُطلب منا رد الجميل لنادينا وبيتنا في أي وقت تحت أي ظرف، لا يمكن أن أفكر أو أرفض".

وواصل: "ذات مرة كنت أعمل كمدرب لنادي الجبلين السعودي وكنا قريبين من الصعود للدوري الممتاز قبل 3 جولات على النهاية، وعندما طلبني الإسماعيلي لأعمل كمدرب عام، تركت منصبي على الفور وحضرت". وتابع: "يمكن أن نتنازل عن حقوقنا المادية وأن نترك وظائفنا ونحضر للإسماعيلي، لكن حقوقنا الفنية لا تنازل فيها، لنا مطلق الحرية في الاختيار ولنا صلاحيات كاملة في عملنا". وأتم: "لا أقبل أن يتدخّل أحد في عملي، أعمل بأريحية كبيرة ومجلس الإدارة لا يتدخّل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لدي صلاحيات كاملة.. مدرب الإسماعيلي: لا أقبل التدخل في عملي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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