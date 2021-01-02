نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: بيراميدز لن يتوج ببطولة هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بيراميدز الفوز أمس على نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدفين فى الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وعلق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مستوى فريق نادي بيراميدز بالنسخة الجارية بعد ضم عدد كبير من اللاعبين الخبرات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "بيراميدز مستواه صفر فنيا وبدنيا وغير قادرين غلى حصد أية بطولات في النسخة الجارية".

وشدد:" رغم كل تلك الأسماء الا ان بيراميدز لن يقدر على حصد اي بطولة".

وكان كل من عبدالله السعيد ورمضان صبحي وإيريك تراوري سجلوا أهداف بيراميدز فى مرمي الإنتاج الحربي.