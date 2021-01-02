نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء وذلك خلال فترة الإنتقال الشتوية الجارية من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة.

ويعقد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء اليوم السبت عقب مباراة الفريق مع إنبي لحسم مصيره بشأن العرض الذي تقدم به فريق نادي أهلي جدة.

وعلم الفجر الرياضي أن اللاعب طلب بالفعل إجتماع مع أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع الكرة بالبيت الأبيض عقب مباراة الفريق البترولي من أجل مناقشة العرض الذي تقدم به الأهلي السعودي في ظل رغبته في خوض تجربة الإحتراف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.