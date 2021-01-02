نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكد غياب نجم ريال مدريد عن موقعة سيلتا فيجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد قائمة الملكي التي تستعد لمواجهة سيلتا فيجو اليوم السبت على ملعب ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وشهدت القائمة غياب قائد الفريق الدولي الإسباني سيرجيو راموس بسبب شعوره ببعض الآلام في المعدة ولم يشارك في مران يوم أمس السبت وإكتفى فقط بالتدريب في الصالة الرياضية.

وجاءت قائمة الملكي كاملة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب.

الدفاع: كارفاخال - فاران - ميليتاو - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أوديجارد - كروس.

الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - يوفيتش - فينيسيوس - ماريانو.