الأرقام تنصف تاريخ الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافسه، إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك في الأسبوع الماضي على سموحة بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة للدوري العام.

وسبق للزمالك أن تقابل مع إنبي في 32 لقاء سابقا بالدوري العام، وتحمل مباراة اليوم السبت الرقم 33 بين الفريقين. ويرجع تاريخ أول لقاء بين الزمالك وإنبي إلى موسم 2002 – 2003 وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف، بينما كان آخر لقاء في الدور الثاني للموسم الماضي وحسمه الفريق الأبيض بهدف دون رد. تاريخ مباريات الزمالك و إنبي.. -تقابل الزمالك مع إنبي 32 مرة سابقة ببطولة الدوري العام، شهدت تفوقا كاسحا للفريق الأبيض حيث انتصر في 16 مباراة وخسر في 6 وانتهت 10 لقاءات بالتعادل. -أحرز الزمالك 41 هدفا في شباك إنبي ببطولة الدوري العام واستقبلت شباكه 25 هدفا. -تقابل الزمالك مع إنبي 3 مرات في بطولة كأس مصر، حقق الزمالك الفوز مرتين وخسر في مباراة، اللقاء الأول كان في الدور قبل النهائي لموسم 2005-2006 وفاز الزمالك بهدفين لهدف أحرزهما علاء عبدالغني ووليد صلاح عبد اللطيف وجاء هدف إنبي عن طريق محمود محمد الغزالي، واللقاء الثاني كان في نهائي 2007-2008 وفاز الزمالك بهدفين لهدف أحرزهما أسامة حسن وعمرو زكي وجاء هدف إنبي عن طريق محمد يونس، والمواجهة الثالثة في نهائي 2010-2011 وحسمها إنبي بهدفين لهدف أحرزهما عادل مصطفى وأحمد عبدالظاهر وأحرز عمرو زكي هدف الزمالك الوحيد. وتعتبر نتيجة 4-1 الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين حيث استطاع الزمالك الفوز مرتين بنفس النتيجة الأولى في موسم 2008-2009 والثانية في موسم 2018-2019 . -أول 6 مواجهات بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي والإيجابي وكان الزمالك صاحب أول انتصار في مواجهات الفريقين في اللقاء الذي جمعهما بالدور الأول لموسم 2005-2006 وفاز الفريق وقتها بهدف دون رد أحرزه عبد الحليم علي. -أكبر انتصار للزمالك على إنبي كان بأربعة أهداف مقابل هدف وكانت في موسم 2008-2009 وثلاثة أهداف دون رد في موسم 2009-2010 وأكبر فوز لإنبي على الزمالك كان بثلاثة أهداف مقابل هدف في موسم 2010-2011. -أول انتصار لإنبي على الزمالك والأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين كان في الدور الأول لموسم 2010-2011 بثلاثة أهداف لهدف أحرزهم دي فونيه ومحمد ناصف ومحمد أبوالعلا وأحرز محمد عبدالشافي الهدف الوحيد للزمالك في اللقاء. -تامر عبدالحميد أول من سجل للزمالك في مرمى إنبي، بينما مجدي عبدالعاطي هو أول من سجل لإنبي في شباك الزمالك. -يعتبر الثلاثي عبدالحليم علي ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وعمرو زكي هدافو الزمالك في شباك إنبي .. لكل منهم 3 أهداف.

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