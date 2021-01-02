رضا شحاتة: لم أتوقع صدارة الدوري مع الجونة.. ورحيل أكرم توفيق كان صعبا

لم يكن يتوقع رضا شحاته المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة تصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد 5 جولات فقط من المسابقة.
وقال شحاته فى تصريحاته على قناة اون تايم سبورت :" كنت أتوقع ظهور فريق الجونة بشكل جيد لكن لم أتوقع الصدارة في بداية الدوري، وضعت خطة عمل منذ البداية، في ظل مساندة إدارة النادي، لذلك تم تحقيق نتائج جيدة فى بداية مبارياتنا بالدوري".
وأضاف شحاتة :" تعاقدنا مع عناصر تساهم في تحقيق أهدافنا للمنافسة على تحقيق مركز يليق بنادي الجونة ، كما أنني أحترم نادر شوقي في استعانته بمدربين أجانب رغم نجاحي في الفترات التي توليت فيها المسئولية فى السابق مع الفريق".
وأكمل :" تعودت على التركيز في مهتمي مهما كانت مدة المسئولية، أعمل ما عليا بجد وإخلاص والباقي على الله".
واختتم :" رحيل أكرم توفيق من الجونة كان صعب على كيان الفريق لما يمثله من قوة فى خط وسط الجونة، ولكن توظيفه بشكل جيد في الأهلي سيصنع الفارق مع القلعة الحمراء".
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