حصاد الرياضة.. شوبير يواصل الهجوم على اللجنة الثلاثية.. رضا شحاتة يكشف مزايا وعيوب صفقة الأهلي الجديدة.. والزمالك ينعى والدة حازم إمام

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، قرارات اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، خلال الآونة الأخيرة، ومنها تسريح بعض من موظفي الاتحاد، الذين تم تعيينهم خلال فترة اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

نعى نادي الزمالك والدة قائد الفريق حازم إمام، و التي وافتها المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري.

كشف رضا شحاته المدير الفني لفريق الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة مزايا وعيوب الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي.

أكد عبد الحليم علي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة، حدادًا، قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، لاعب الفريق.