سيراميكا كليوباترا يسعى لاستعادة انتصاراته أمام سموحة في الدوري

يحل فريق سيراميكا كليوباترا، ضيفًا ثقيلًا على منافسه سموحة اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا، المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

ويسعى سيراميكا في مواجهة اليوم، لاستعادة انتصاراته مجددا، بعد الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 1-0، في الجولة الماضية.

وافتتح سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري بالفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0، ثم فاز على البنك الأهلي 3-0، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى أمام بيراميدز في المباراة الأخيرة 1-0.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي، وخالد صبحي، وعبد الله محمود، وسيف تقا، ومحمد جمال، وأحمد محسن، ورجب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، وكوامي بونسو، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومحمد مسعد، ومحمد إبراهيم، ومصطفى ميسي، وأحمد أمين أوفة.

أجرى النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، اتصالا هاتفيا بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مساء أمس؛ للاطمئنان على آخر الاستعدادات لخوض مباراة سموحة.

وطلب النائب محمد أبو العينين، في اتصاله الهاتفي، اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، باستعادة الانتصارات، ومواصلة النتائج الإيجابية، في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، ثقته الكاملة في اللاعبين، والجهاز الفني، وروحهم القتالية العالية، وقدرتهم على استئناف المسيرة الإيجابية التي بدأها الفريق، مع انطلاق الموسم الحالي، بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء، والانتصار على البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.