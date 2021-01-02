تفاصيل وموعد جنازة والدة حازم إمام قائد الزمالك

توفيت والدة حازم إمام، لاعب نادي الزمالك في الساعات الأخيرة، بعد صراع مع المرض، مما أدى إلى خروج اللاعب من معسكر مواجهة إنبي في الدوري.
ومن المقرر أن يتم تشيع الجنازة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، من برج الشرطة، أمام مدينة الطلبة بإمبابة.
ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي نعيا لوالدة القائد حازم إمام .
وفي سياق متصل، أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي مساء اليوم على روح والدة حازم إمام لاعب الفريق.
وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبون سيرتدون شارة سوداء في المباراة.
وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.
ويلتقي الزمالك نظيره إنبي في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.
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