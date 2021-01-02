نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يتلقى ضربة موجعة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي مرحلة من عدم الإستقرار على المستوى الفني وكذلك الإداري وذلك بسبب سوء النتائج الذي يعاني منه الفريق مؤخراً.

في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر أزمة جديدة تتمثل في صعوبة سداد المستحقات المتأخرة لدى بعض نجوم الفريق ولم تستطع الإدارة توفير كم المبالغ المطلوبة.

في الوقت الذي وافق فيه بعض اللاعبين على جدولة المتأخرات إلى أن البعض الأخر أصر على إستلام المستحقات وهددوا بالإنقطاع عن التدريبات.