نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل فريق إنبي نظيره الزمالك علي ملعب بترو سبورت غدًا السبت، في السابعة والنصف مساءً، في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعي الفارس الأبيض لتحقيق الإنتصار الثاني تواليًا، للاقتراب من الصدارة، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا علي سموحة يوم الإثنين الماضي بهدفين نظيفين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد سبع نقاط من 3 مباريات، بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات أيضًا.

ومتبقي مباراة مؤجلة لكلا الفريقين، الأبيض ضد الأهلي، بينما إنبي ضد الإتحاد السكندري، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة.