نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد المنصف يقترب من منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل النادي الأهلي أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز سلبيًا وسط تألق محمد عبد المنصف.

وتحدث محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن حلمه وفكره الحالي هو تحقيق المزيد من الإنجازات بالتدرب بشكل قوي خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير المستوى بشكل مستمر.

وأكد محمد عبدالمنصف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "علي معلول من أخطر المهاجمين في الدوري المصري واتفرج على مبارياته بشكل مستمر وتسديدة لقاء اليوم كانت قوية ولكن بحمد ربنا على التوفيق اليوم".

وعن إنضمامه إلى صفوف منتخب مصر، علق: "أنا شغال الفترة الماضية من أجل الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر وتم ظلمي في الإنضمام مع اثنين من مدربي منتخب مصر ولكن الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري يتواصل معي وأشاد بمستوايي وأتدرب جيدًا بشكل مستمر من أجل الإنضمام إلى معسكر الفراعنة".