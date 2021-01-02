الرياضة

تشيلسي يخطط للحصول على خدمات دوناروما

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي خلال الصيف القادم.

وينتهي عقد الأخطبوط مع العملاق الإيطالي في الصيف القادم وذلك في حالة إن لم يتوصل دوناروما مع الروسونيري بشأن التجديد خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة " ذا صن " البريطانية أن تشيلسي يخطط للحصول على خدمات حارس مرمى جديد على الرغم من التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي وذلك لعلاج المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق مؤخراً.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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