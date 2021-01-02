نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك وإنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق الثاني من شهر يناير الجاري، اصطدام الزمالك بنظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك يحل ضيفا على نظيره إنبي، في اللقاء المقرر له اليوم على أرضية ملعب ستاد بتروسبورت.

كما يقام لقائين آخرين قبل لقاء الزمالك، بين كلا من، " سموحة وكليوباترا"، و" طلائع الجيش والاتحاد السكندري".

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الجونة برصيد 11 نقطة

2- الأهلي برصيد 10 نقاط

3- المصري برصيد 9 نقاط

4- الزمالك برصيد 7 نقاط

5- بيراميدز برصيد 7 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا برصيد 6 نقاط

7- الإسماعيلي برصيد 6 نقاط

8- أسوان برصيد 6 نقاط

9- وادي دجلة برصيد 5 نقاط

10- البنك الأهلي برصيد 5 نقاط

11- سموحة برصيد 5 نقاط

12- غزل المحلة برصيد 5 نقاط

13- إنبي برصيد 4 نقاط

14- مصر المقاصة برصيد 4 نقاط

15- الاتحاد السكندري برصيد 4 نقاط

16- الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط

17- المقاولون العرب برصيد 3 نقاط

18- طلائع الجيش برصيد نقطة واحدة