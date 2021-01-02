نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق وتصريح ناري بشأن مقارنة مصطفى محمد ورونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مقارنة مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من يقارن مصطفى محمد برونالدو، كلام عيب وميصحش وعيب ولا يمكن أن يتم مقارنة الثنائي".

وتابع: "هناك أنباء تقول بأن مصطفى محمد لا يشارك في تدريبات الزمالك وهذا الأمر أيضًا لا يصح، لأن اللاعب المحترف لا يمكن أن يتصرف بتلك التصرفات".

وأشار: "من تمرد على الأهلي تم الاستغناء عنه مهما كان حجمه في الفريق ومثال على ذلك رمضان صبحي وإبراهيم سعيد وحسام حسن".

وأتم: "طالما مصطفى محمد متمسك بالرحيل فيجب على الزمالك تركه ليرحل وعدم التمسك به بسبب عدم التمسك اللاعب بالنادي وقيامه بالتمرد".